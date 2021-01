Quart, pronta la nuova scuola primaria provvisoria

La struttura di Petit Français accoglierà gli alunni della scuola del Villair oggetto di lavori di ristrutturazione

QUART. È pronta la nuova sede temporanea della scuola primaria di Quart, realizzata in località Petit Français. In tre mesi la struttura è stata eretta e preparata per accogliere i 186 alunni delle classi del Villair a partire da giovedì prossimo, 7 gennaio. Dispone di dodici aule, due delle quali riservate alle attività alternative.

La scuola provvisoria, che il Comune ha deciso di acquistare, funzionerà per il tempo necessario a completare l'intervento di ristrutturazione del "vecchio" edificio del Villair. I lavori da contratto dureranno 500 giorni. Successivamente la struttura temporanea potrà essere ceduta o utilizzata ancora per ospitare altri alunni nel caso di ristrutturazione di altre scuole.

"È in fase di realizzazione, a monte dello stabile, un'area verde originariamente non prevista in progetto che, nella bella stagione, permetterà ai ragazzi di svolgere attività all'aperto, in considerazione anche delle problematiche dovute alla pandemia", fa sapere l'Amministrazione comunale di Quart.

Nell'area è stata istituita una zona a traffico limitato e sono state attivate due nuove fermate per il bus a uso scolastico in prossimità di Villa Pesando, lungo la strada regionale. "Tali modifiche potrebbero comportare qualche iniziale disagio nella circolazione della zona, soprattutto negli orari di entrata ed uscita dalla scuola", dice il sindaco Fabrizio Bertholin. "Raccomandiamo quindi a tutti i coloro che si troveranno a transitare di prestare la massima attenzione, considerata la presenza degli alunni che, seppur accompagnati dai genitori o dalle assistenti incaricate, percorreranno a piedi alcuni tratti della rete viaria della località Bas Villair".

C.R.