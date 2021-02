Saint-Christophe, il Carnevale 2021 dei bambini è on line

La biblioteca organizza 'La landzetta verde si racconta', un viaggio alla scoperta della magia del Carnevale

SAINT-CHRISTOPHE. Sarà on line il Carnevale 2021 per i bambini proposto dalla biblioteca comunale di Saint-Christophe. L'iniziativa si intitola "La landzetta verde si racconta" ed è un viaggio alla scoperta della magia del Carnevale, dei costumi arricchiti di perline, paillettes e specchietti, dei canti, delle danze e degli scherzi, accompagnandovi alla scoperta della storia e delle tradizioni.

"Nel 2021 il Carnevale si ferma, le maschere tipiche dovranno attendere tempi migliori per tornare tra la folla, ma non i ricordi di coloro che ne condividono l’amore e la passione, attraverso le storie e le emozioni di una festa unica", si legge nella presentazione dell'evento on line che si svolgerà sabato 13 febbraio dalle ore 10.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione contattando la biblioteca di Saint-Christophe.

redazione