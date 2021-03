Aymavilles, concluso lo screening sulla popolazione: 18 positivi

In 600 si sottopongono al tampone per il Covid-19. La sindaca Petey: 'situazione non desta preoccupazioni'

AYMAVILLES. Circa 600 residenti hanno partecipato alla campagna di screening organizzata ad Aymavilles per individuare il maggior numero possibile di contagi da Covid-19.

La sindaca Loredana Petey spiega i risultati dell'indagine: "Sono stati rilevati soltanto 4 casi di positività su tutti i test effettuati, i positivi attuali sono quindi 18; per quanto ci riguarda, possiamo pertanto affermare che la situazione specifica di Aymavilles non desta particolari preoccupazioni rispetto alla situazione generale, ma su questo maggiori informazioni ci verranno fornite dal Dipartimento di Prevenzionedell’AUSL VdA.

"È comunque importante - prosegue Petey - mantenere sempre alta l'attenzione e rispettare tutte le disposizioni in vigore per fronteggiare la pandemia. Da parte dell'amministrazione ancora un sentito ringraziamento a tutta la popolazione per l'attenzione e la sensibilità dimostrate in questi ultimi giorni".

redazione