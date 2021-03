Covid-19, ipotesi screening di massa ad Ayas

Nel comune l'incidenza dei casi di Covid-19 è più alta

AYAS. Ayas potrebbe essere un altro comune della Valle d'Aosta coinvolto da uno screening di massa per il Covid-19. Ne ha parlato oggi il presidente della Regione, Erik Lavevaz.

Rispetto al resto della Valle d'Aosta ad Ayas "si registra un'incidenza leggermente più alta" di casi di nuovo coronavirus. Per questo motivo "così come è stato fatto per il comune di Aymavilles si sta pensando di fare uno screening".

L'argomento sarà affrontato domani dall'Unità regionale di supporto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

