Quart, il consiglio comunale convocato il 7 aprile

All'odg anche la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

All'odg anche la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

QUART. La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è uno dei quattordici argomenti che il consiglio comunale di Quart tratterà in occasione della seduta in calendario mercoledì prossimo, 7 aprile.

Nel corso della riunione, convocata alle ore 20 nell'auditorium della scuola media del Villair, l'assemblea è chiamata anche ad approvare lo scoglimento della convenzione con i comuni di Brissogne e Saint-Christophe per l'esercizio in forma associata di funzione e servizi comunali e, allo stesso tempo, ad approvare le nuove convenzioni attuative con il Comune di Brissogne per i servizi di organizzazione generale, segreteria, gestione finanziaria e contabile, edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione di beni immobili comunali, polizia locale e biblioteche.

All'ordine del giorno figurano inoltre la variante del piano regolatore generale comunale e l'accordo sulla compartecipazione alle spese per la refezione scolastica e una variazione al bilancio 2021/2023.

redazione