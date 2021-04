Donnas, da oggi le domande per il buono spesa

La misura è rivolta alle persone in difficoltà economica a causa del Covid-19

DONNAS. Da oggi gli abitanti di Donnas colpiti da difficoltà economiche causate dall'emergenza sanitaria possono chiedere di ricevere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

La richiesta deve essere presentata in Comune entro il 23 aprile (ore 10) da persone residenti a Donnas al 31 dicembre 2020 e con un patrimonio mobiliare finanziario del nucleo familiare inferiore a 7.000 Euro. Il modello di domanda da compilare può essere scaricato dal sito web del Comune o ritirato dall'espositore collocato all'ingresso del municipio e della biblioteca.

L'entità del buono spesa dipende dalla composizione del nucleo familiare, da un minimo di 120 per un singolo componente a un massimo di 420 euro per le famiglie più numerose (con 4 o più componenti). Alla somma si aggiungono 100 euro per i figli minori e 50 euro per persone che devono seguire regimi alimentari particolari.

Il buono dovrà essere speso entro il 31 luglio in uno degli esercizi commerciali del territorio di Donnas inseriti in un elenco (scaricabile on line dal sito istituzionale).

E.G.