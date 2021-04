Pont-Saint-Martin, nuova gara per il bar del palazzetto dello sport

Canone ridotto e sconti per le chiusure causate dal Covid-19

PONT-SAINT-MARTIN. Il Comune di Pont-Saint-Martin ha indetto una nuova gara per l'affitto del bar del palazzetto dello sport di piazza Martiri della Libertà.

Come spiega l'amministrazione comunale, l'importo annuo di base per l'affitto è abbassato a 4.800 euro "non essendo andata a buon fine l'aggiudicazione nei 3 precedenti appalti a causa dell'emergenza da Covid-19".

Nella nuova gara sono inserite delle agevolazioni per venire incontro ai gestori che, sempre a causa della situazione sanitaria, devono far fronte a chiusure totali o parziali dell'attività. Nel caso di chiusura alle ore 18 la riduzione sul canone mensile, rapportata ai giorni di durata della limitazione, è del 20 per cento e raddoppia al 40 per cento se le restrizioni consentono la sola attività di asporto. Nei periodi di chiusura totale il canone è azzerato sempre in riferimento ai giorni di stop. Inoltre visto che al momento il palasport non può ospitare eventi e manifestazioni il costo mensile per per il 2021 è ridotto di un altro 20 per cento per i mesi di giugno, luglio e agosto.

I termini per presentare le offerte scadono alle ore 11 del prossimo 10 maggio. L'apertura delle buste avverrà mezz'ora dopo in municipio.

redazione