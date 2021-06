Nus, la sospensione del sindaco Rosset arriva in Consiglio comunale

L'assemblea si riunirà lunedì 14 giugno

NUS. La sospensione del sindaco Camillo Rosset è uno degli argomenti che il consiglio comunale di Nus affronterà nel corso della seduta convocata il 14 giugno prossimo. L'aula dovrà dovrà prendere atto del decreto del presidente della Regione che, nelle sue funzioni prefettizie, dispone la sospensione di Rosset in seguito alla condanna in primo grado per abuso d'ufficio.

I lavori proseguiranno con le comunicazioni del sindaco Fabio Grange e la risposta a due interpellanze dei consiglieri di minoranza. Le due iniziative riguardano lo stato di degrado del sottopassaggio della stazione ferroviaria e la pulizia del Comune.

I lavori si concluderanno con la presa d’atto della comunicazione al Consiglio di prelievi dal fondo di riserva.

redazione