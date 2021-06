Stanziati quasi 500mila euro per opere di manutenzione idraulico-forestale

Finanziati dalla Giunta regionale quattro interventi a Champorcher, Gignod e Roisan

Via libera da parte del governo regionale allo stanziamento di quasi mezzo milione di euro per opere di manutezione straordinaria in ambito idraulico-forestale.

Con la deliberazione approvata oggi la giunta regionale finanzia quattro progetti. Due di questi saranno effettuati a Roisan e Gignod. Nel primo caso l'intervento, del valore di circa 172mila euro, riguarda la stabilizzazione di una parete rioccosa a monte della strada interpoderale di Blavy; nel secondo caso (167mila euro) la messa in sicurezza strutturale del Ru Bourgeois in località Chez Percher.

Le altre due manutenzioni straordinarie saranno effettuate Champorcher. Si tratta di un intervento di ripristino funzionale idraulico dell'opera di presa Sarrelet (51mila euro) e del ripristino della viabilità della strada Dondenaz (82mila euro).

redazione