Breuil Cervinia, approvato il regolamento di pedonalizzazione del centro

Sì unanime del consiglio comunale di Valtournenche al regolamento sulla Zona a traffico limitato della località sciistica

Via libera del consiglio comunale di Valtournenche al regolamento per la pedonalizzazione del centro di Breuil Cervinia. L'assemblea, riunita il 2 luglio, ha votato all'unanimità le regole di gestione degli accessi nella Zona a traffico limitato della località sciistica.

Sul portale istituzionale del Comune è già disponibile la modulistica da presentare alla polizia locale (anche via e-mail) per ottenere i permessi di transito o di sosta nelle strade incluse nella Ztl di Breuil Cervinia: le vie Carrel, Meynet, Bich, Maquignaz, Battaglione, Monte Cervino, Pellissier, Interna e Gorret.

Le targhe inserite nella banca dati dei veicoli autorizzati all'ingresso nella Zona a traffico limitato saranno "lette" dalle telecamere posizionate ai varchi delle quattro aree individuate (la rotatoria della Chiesa, via Meynet, via Interna e piazza Maquignaz) pronte a segnalare eventuali ingressi non autorizzati e, quindi, a far partire le multe.

Due i moduli di autorizzazione disponibili, uno per proprietari di alloggi e box, persone domiciliate, amministratori di condominio, fornitori, manutentori e l'altro per le attività ricettive di Breuil Cervinia. Queste ultime potranno registrare le targhe dei propri ospiti indicando le date di check-in e check-out.

Per quanto riguarda il carico e scarico merci, il regolamento della pedonalizzazione impone di terminare le operazioni alle ore 10.

L'amministrazione comunale di Valtournenche ha anche deciso di assegnare alle quattro aree della Zona a traffico limitato dei numeri, dei colori e degli animali. La rotonda davanti all'accesso 1, quello della chiesa parrocchiale, è ora abitata da una famiglia di caprioli; all'ingresso 2 di via Meynet ci sarà un cervo, all'ingresso 3 di via Interna un camoscio e al varco 4 in via Maquignaz alcuni stambecchi.

I semafori che delimitano gli accessi saranno attivi da sabato 10 luglio.



Clara Rossi