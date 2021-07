Riaperto il Centro Anziani di Donnas

Dopo mesi di chiusura la struttura torna ad ospitare momenti di socializzazione e incontro

Il Centro Anziani di Donnas ha finalmente riaperto dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia da Covid-19. Martedì i primi ospiti sono tornati ad animare la struttura e una quindicina di persone si sono ritrovate per chiacchierare, giocare a carte, socializzare e trascorrere del tempo insieme.

Tutto è avvenuto sotto la supervisione delle volontarie Annie, Silvia, Elvira, Enrica e Francesca e del collega Mauro che hanno gestito la presenza degli ospiti e il rispetto delle misure di sicurezza, dalla misurazione della temperatura corporea all'ingresso fino al distanziamento.

Il Centro Anziani per ora opera solo centro ricreativo il martedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18, ma l'intenzione è di poterlo riaprire al più presto anche a pranzo, come avveniva prima della chiusura forzata. E come dicono i volontari: «siete tutti benvenuti, passate a trovarci».

redazione