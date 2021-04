Nus, in affitto terreni agricoli comunali a Petit Fénis

Offerte entro il 30 aprile

NUS. Il Comune di Nus ha pubblicato un'asta pubblica per l'affitto di terreni agricoli di proprietà comunale in frazione Petit Fénis. Il contratto è di sei anni, rinnovabili per altri sei, con un canone annuo a base d'asta determinato a 30 Euro.

"L’asta - si legge sull'avviso pubblicato on line - mira al perseguimento degli obiettivi prioritari della politica regionale di sviluppo rurale alla base del Programma di Sviluppo Rurale 2021/2027, per esempio il mantenimento del tessuto agricolo sul territorio comunale, garantendo la tutela del paesaggio e la sua umanizzazione (beni pubblici)".

Il plico contenente le offerte devono essere presentate al Comune di Nus entro il prossimo 30 aprile, ore 12.30. La gara si svolgerà in seduta pubblica il 3 maggio alle 14.







redazione