Châtillon, lavori sulla strada regionale n. 10

Modifiche alla circolazione per lavori sulla rete delle fibre ottiche

CHATILLON. Per permettere i lavori di ampliamento della rete di comunicazione elettronica e posa di fibre ottiche, è disposta l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da semaforo mobile o da movieri, sulla strada regionale n. 10 di Pontey, nel Comune di Châtillon. Il cantiere sarà aperto in rue de la Gare, dalla progressiva chilometrica 2+240 alla progressiva chilometrica 2+260. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 7 di mercoledì 28 alle 18 del 30 aprile 2021.

