Pontboset, consiglio comunale convocato il 29 giugno

All'ordine del giorno anche la convenzione per la banda ultra larga

Martedì 29 giugno, alle ore 20.30, il consiglio comunale di Pontboset si riunirà in sessione straordinaria per discutere quattordici argomenti. Tra questi ci sono l'assestamento e la variazione di bilancio e uno studio di fattibilità tecnico-economica per lavori di risanamento della muratura a monte della chiesa vicino al municipio e per realizzare uno spazio in cui collocare i cassonetti Rsu.

All'ordine del giorno anche la convenzione con Open Fiber per la banda ultra larga e la convenzione con la Regione per alcuni interventi del progetto Percorsi Outdoor Transfrontalieri.

redazione