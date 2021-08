Aosta, sospeso il servizio di ritiro rifiuti per la Foire d'été

Il servizio riprenderà regolarmente il 9 agosto

Il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" sarà sospeso nel centro storico di Aosta in occasione della cinquantaduesima Foire d'été che si svolgerà sabato prossimo, 7 agosto.

La sospensione riguarda il ritiro dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche del centro cittadino. Il 7 agosto quindi non si potrà esporre il cartone e i cassonetti della raccolta organica.

Il "porta a porta" riprenderà il 9 agosto.

redazione