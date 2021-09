Villeneuve, il Comune assegna 3 alloggi a canone concordato

Le domande possono essere presentate fino al 27 settembre

C'è tempo sino alle ore 12 del prossimo 27 settembre per presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Comune di Villeneuve per l'assegnazione di tre alloggi in locazione permanente e con canone concordato. Due di essi possono essere abitati da massimo due persone e il terzo da massimo tre persone.

I requisiti richiesti includono l'essere residenti in Valle d'Aosta da almeno 24 mesi e avere un Indicatore di situazione economica basso.

Il modulo di domanda e l'avviso sono scaricabili on line.

redazione