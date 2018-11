Valle d'Aosta, segnali di ripresa dell'economia confermati

0 0 0 s2smodern

Rapporto Bankitalia: bene industria e turismo e cala la disoccupazione





AOSTA. L'economia della Valle d'Aosta fa registrare ancora segnali di ripresa. Il trend del primo semestre 2018 è positivo per diversi settori tra cui l'industria, per merito principalmente della domanda estera, e il turismo, con il calo degli italiani compensato da un aumento della presenza di stranieri. Lo rivela la periodica indagine effettuata dalla Banca d'Italia sulle economie regionali.

L'andamento favorevole generale si riflette sul mercato del lavoro con la disoccupazione che nella nostra regione scende al 6,9 per cento e l'occupazione che aumenta (+1,6 per cento) soprattutto nell'industria e nel turismo. Il settore delle costruzioni al contrario è ancora in sofferenza, seppure con minore intensità rispetto al passato.

Quanto alle esportazioni, l'andamento positivo è confermato nella prima metà dell'anno grazie anche all'ulteriore espansione dell'export di prodotti in metallo (che da soli rappresentano il 60 per cento del totale) insieme alle vendite di macchinari, prodotti alimentari (soprattutto bevande) e autovetture a persone residenti all'esterno.

Il report di Bankitalia si concentra infine sulla situazione di prestiti e depositi bancari. Entrambi hanno continuato a crescere a ritmi elevati, i primi influenzati dall'aumento dei prestiti alle imprese.

Elena Giovinazzo