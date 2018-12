Truffe, in vendita on line capi Les Tisserands tarocchi

Valutazione attuale: 0 / 5

La cooperativa di Valgrisenche lancia la campagna #lautenticodrapdivalgrisenche

AOSTA. Capi di abbigliamento venduti on line a prezzi estremamente bassi firmati "Les Tisserands" ma in realtà tarocchi. E' proprio la cooperativa Les Tisserands di Valgrisenche a denunciare gli episodi di truffa che si stanno verificando negli ultimi giorni.

«Diversi siti web generalisti e di aziende cinesi hanno copiato dal sito ufficiale lestisserands.it alcune immagini di manufatti e capi d'abbigliamento mettendoli in vendita a prezzi ben lontani dal prezzo reale che rende giustizia a tutta la filiera che da anni è alla base della produzione dei rinomati capi in lana rosset», spiega la cooperativa.

«Chi cerca l'autentico drap di Valgrisenche può trovarlo solo da noi, nel nostro atelier a Valgrisenche», aggiunge la referente di Les Tisserands, Luana Usel. On line i capi sono acquistabili soltanto sul portale di Tascapan.

Per contrastare le contraffazioni la cooperativa ha deciso di avviare la campagna #lautenticodrapdivalgrisenche per sostenere il valore dell'artigianato il locale. Il 22 dicembre al Marché Vert Noël di Aosta in è programma una iniziativa in tal senso.

redazione