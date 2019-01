Imprese, bando per progetti di ricerca e sviluppo delle Pmi valdostane

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Valle d'Aosta partecipa al bando della Regione Piemonte Prism-E per il sostegno alle imprese che intendono realizzare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Il bando è quindi rivolto anche alle piccole e medie imprese valdostane che potranno così confrontarsi con le realtà piemontesi e condividere esperienze e know how in ambiti strettamente collegati all'innovazione usufruendo di agevolazioni concesse sotto forma di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto. I primi coprono le spese per consulenze, materiali e forniture, attrezzature e impianti e trasferte mentre i secondi sostengono le spese generali e per il personale.

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 17 dell'8 marzo 2019.









redazione