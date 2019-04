Reddito di cittadinanza: dalla Valle d'Aosta mille domande

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Sono più di 800.000 le richieste di accesso al Reddito di cittadinanza arrivate da tutta Italia all'Inps. Il dato, aggiornato al 7 aprile, è del Ministero del Lavoro che ha diffuso anche il numero di domande arrivate da ciascuna regione italiana.

La Valle d'Aosta si colloca all'ultimo posto in classifica per numero di richieste: 1.031 in tutto, di cui 560 da parte di femmine e 471 da maschi. Secondo le stime fatte nei mesi scorsi dall'Amministrazione regionale, i potenziali beneficiari nella nostra regione sono cinque volte di più.

Risalendo la classifica si trova il Trentino Alto Adige, con 2.765 domande, e poi il Molise, con 5.221. Al primo posto c'è invece la Campania, con 137.206 richieste, e al secondo la Sicilia, con 128.809.

Rispetto al canale scelto per presentare le domande, i tre quarti degli italiani hanno preferito recarsi al Caf e il 28 per cento ha inviato la richiesta tramite ufficio postale.

