Esecuzioni immobiliari, in Valle d'Aosta una famiglia su 55 ha la casa all'asta

AOSTA. Negli ultimi anni le aste immobiliari in Valle d'Aosta hanno registrato un costante aumento. Si è passati dalle 382 del 2015 alle 633 del 2018.

Guardando semplicemente al dato, contenuto nel "Report Aste" realizzato da Astasy Srl, la Valle d'Aosta è chiaramente all'ultimo posto tra le regioni italiane per numero di esecuzioni immobiliari, tuttavia confrontando il numero di famiglie con il numero di case all'asta emerge come la situazione valdostana sia più grave di quella italiana. Nella nostra regione si conta infatti una famiglia con la casa all'asta ogni 55, mentre in Italia ve n'è una ogni 75.

Sempre secondo il "Report Aste" in Italia nel 2018 ci sono state 245.100 esecuzioni immobiliari nel 2018 (+ 4,6% in più rispetto al 2017) per un valore di base che supera i 36 miliardi di Euro.

Clara Rossi