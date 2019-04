Incentivi assunzioni, rifinanziato il bando per le PMI della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Nuovi contributi economici sono in arrivo per le piccole e medie imprese della Valle d'Aosta che assumono. È stato infatti rifinanziato l'avviso sugli "Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020", il numero 18AB.

L'azione di rifinanziamento - spiega l'assessorato regionale degli affari europei e politiche del lavoro - permette di erogare contributi di 8.000 euro alle PMI ed ai lavoratori autonomi iscritti ad Albi, Ordini e Collegi professionali che assumono soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo o che trasformano di contratti di lavoro da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato in favore di personale alle proprie dipendenze..

Il finanziamento, di 2,8 milioni di euro, è a valere sui fondi del Por Fse 2014/2020 e le domande di contributo vanno presentate dal 15 aprile 2019. L'avviso è reperibile sul sito web della Regione.

"Nelle prossime settimane - annuncia inoltre l'assessorato agli affari europei e politiche sociali - verranno proposte anche ulteriori iniziative per rispondere al bisogno di formazione delle persone disoccupate, inoccupate, ma anche occupate e di riqualificazione di chi ha perso il lavoro".

