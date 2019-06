Casinò Spa, "il percorso di ristrutturazione proseguirà senza sosta"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

SAINT-VINCENT. Malgrado la mancata approvazione del bilancio 2018 nell'assemblea dei soci della scorsa settimana, la Casinò de la Vallée Spa continuerà nell'iter di rilancio avviato nei mesi scorsi. Lo sottolinea in una nota la stessa società di Saint-Vincent.

"Nonostante le vicende susseguitesi negli ultimi giorni - è scritto nel comunicato -, il percorso virtuoso finalizzato alla ristrutturazione aziendale proseguirà senza sosta, così come auspicato anche dal Commissario Giudiziale".

La società inoltre evidenzia gli "eccellenti risultati fin qui conseguiti, per come posti in risalto anche nel corso dell’assemblea dei soci".

