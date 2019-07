Aumenta il numero di imprese attive in Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Chiude in positivo il bilancio del secondo trimestre 2019 per quanto riguarda le imprese attive in Valle d'Aosta. L'effetto è dovuto sia della nascita di nuove attività commerciali sia alla riduzione del numero di imprese cessate.

I dati sono riportati dalla Chambre Valdôtaine. Al 30 giugno 2019 le imprese registrate risultano 12.352, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al trimestre precedente. In particolare tra aprile e giugno sono nate 211 nuove imprese, 17 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Le cessazioni risultano 100 mentre lo scorso anno, nello stesso trimestre, erano 114. Tutto ciò si riassume in un saldo tra iscrizioni e cessazioni positivo (+91 imprese) ed in un tasso di crescita dello 0,82 per cento che è quasi il doppio di quello nazionale.

Un importante indicatore arriva dal segno positivo per le imprese di costruzione e servizi alle imprese (+14 unità sul trimestre precedente) e del commercio (+21) mentre l’unico lieve calo si registra nel settore dei trasporti (-3 imprese). Inoltre a crescere sono sia le società di capitale (+1,26%) sia, in forma meno marcata, quelle di persone (0,10%).

Commentando i dati del secondo trimestre dell'anno il presidente della Chambre, Nicola Rosset, parla di un «miglioramento della situazione. Anche settori da lungo tempo in difficoltà, come ad esempio quello delle costruzioni e del commercio, registrano dati positivi e questo è certamente confortante. Proprio alla luce di questi dati è però di fondamentale importanza puntare al consolidamento di tale situazione».

Second Rosset «in quest’ottica appare prioritario intensificare il supporto alla nascita e allo sviluppo del nostro comparto imprenditoriale in termini di robustezza economica, ad esempio con l’accesso al credito, ma anche in termini di nuova cultura imprenditoriale e di modelli di business».

Elena Giovinazzo