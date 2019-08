Contributi per lo sviluppo di attività commerciali lungo il Cammino Balteo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha pubblicato il secondo avviso per l'erogazione di contributi agli imprenditori che vogliono investire in attività turistico-ricettive lungo il Cammino Balteo, cioè la bassa via della Valle d'Aosta.

Il sostegno finanziario ha come obiettivo quello di incentivare lo sviluppo di servizi aggiuntivi da parte di imprese esistenti e l'apertura di nuove attività situate nei Comuni attraversati dal percorso e dalle varianti dell'itinerario.

La dotazione totale ammonta a 500.000 Euro e chi ha diritto al finanziamento può ottenere un contributo in conto capitale che copre fino al 50% della spesa ammessa (60% in caso di reti di imprese) fino ad un massimo di 100.000 Euro. Un’apposita Commissione giudicatrice valuterà il merito di ciascun progetto presentato in base ai requisiti richiesti.

Le domande devono essere presentate sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile tramite il sito internet della Regione.

