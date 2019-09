Produzione in calo, Cogne Acciai Speciali attiva la cassa integrazione ordinaria

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Da fine mese la Cogne Acciai Speciali attiverà la Cassa integrazione guadagni ordinaria per fronteggiare la flessione della produzione in alcune linee dello stabilimento. L'annuncio arriva con un comunicato congiunto dell'azienda e delle organizzazioni sindacali.

L'acciaieria di Aosta sta fronteggiando una contrazione degli ordini considerata "temporanea" per effetto della congiuntura negativa del mercato dell'automotive. Di conseguenza una parte dello stabilimento deve rallentare la produzione e ciò si riflette inevitabilmente sulla forza lavoro.

Questa mattina i vertici aziendali si sono riuniti con le OO.SS. per capire il da farsi. Non c'è un "esubero di forza lavoro", assicura l'azienda, e la soluzione individuata "prevede l'attivazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria a partire dal 30 settembre e sino alla fine dell'anno. Questo strumento sarà utilizzato in maniera verticale (cioè almeno un giorno alla settimana nelle aree produttive coinvolte) e l'azienda si impegnerà ad applicarlo in modo uniforme, laddove possibile anche con analisi di polivalenza, così da garantire un'equità di trattamento per tutti i lavoratori interessati". Il 19 settembre è già prevista un'assemblea per spiegare la situazione ai lavoratori.

Azienda e organizzazioni sindacali hanno inoltre concordato di incontrarsi periodicamente per aggiornamenti sull'andamento degli ordini da qui sino alla fine dell'anno. L'obiettivo è "contenere al massimo l'impatto di tale flessione, che ha assunto rilevanza anche a seguito di una lunga fermata straordinaria di cinque settimane che ha inciso in maniera significativa sul monte ore delle ferie di una parte dei lavoratori. Uno stop - si legge ancora nel comunicato - che si è reso necessario per la realizzazione di due importanti investimenti finalizzati a migliorare l'impatto ambientale della Cogne sul territorio".

E.G.