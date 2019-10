Dal 7 al 9 ottobre i Job Training Days 2019 Pubblicato: Martedì, 01 Ottobre 2019 15:07

AOSTA. «Il lavoro deve tornare ad essere centrale anche nel quotidiano»: così l'assessore regionale alle politiche del lavoro Luigi Bertschy nel presentare i Job Training Days 2019.

Le giornate della formazione professionale si svolgeranno il 7, 8 e 9 ottobre presso il polo culturale Brambilla di Verrès. Sarà un momento di incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di comunicazione sulle opportunità di formazione e di lavoro presenti in Valle d'Aosta.

Dopo i colloqui di selezione da parte delle aziende del settore turistico-alberghiero (il 7 ottobre dalle 12 alle 17.30) ed in aggiunta agli spazi istituzionali, l'8 ottobre gli enti di formazione presenteranno l'offerta formativa 2019-2020 e le agenzie per il lavoro illustreranno le proprie offerte. Inoltre ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori gratuiti per la ricerca attiva del lavoro che spiegheranno per esempio come gestire un colloquio, quali sfide affrontare per mettersi i proprio o ancora, per chi è attratto da una carriera oltre i confini nazionali, come vivere e lavorare in Europa.

Infine la giornata del 9 ottobre sarà rivolta al mondo delle imprese con un workshop dedicato all'industria 4.0 nelle piccole regioni.

Elena Giovinazzo