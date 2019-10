Legge azzardopatia, revocate 7 su 8 alle sale slot in Valle d'Aosta Pubblicato: Giovedì, 17 Ottobre 2019 08:50

AOSTA. Sette delle otto sale slot presenti in Valle d'Aosta hanno ricevuto dalla Questura un provvedimento di revoca della licenza. È l'effetto della legge sulla ludopatia approvata nel 2015 e modificata a fine 2018 dal Consiglio regionale per anticiparne l'entrata in vigore.

Le sette attività sono "vittima" del distanziometro, il limite che vieta le sale slot entro 500 metri in linea d'aria da luoghi sensibili come scuole, strutture sanitarie e strutture socio-assistenziali. Cinque si trovano ad Aosta, una a Pont-Saint-Martin e una a Quart. Per una di queste, gestita da una società di Brescia, il Tar della Valle d'Aosta ha respinto la richiesta di un provvedimento cautelare per annullare la revoca della licenza. Agli inizi di novembre è prevista la camera di consiglio.

