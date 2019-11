Vendemmia 2019, Coldiretti Valle d'Aosta: meno quantità e più qualità Pubblicato: Mercoledì, 13 Novembre 2019 11:27

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Meno vino, ma di qualità milgiore: può essere riassunto in questo modo il primo bilancio di Coldiretti sull'andamento della vendemmia 2019 in Valle d'Aosta.

La produzione stimata per quest'anno è di oltre un milione e mezzo di bottiglie. «C'è stato sicuramente un calo a livello quantitativo ma abbiamo avuto uve molto sane ed equilibrate sotto il profilo della maturazione e la qualità ne ha guadagnato», evidenzia Elio Ottin della commissione viticoltura di Coldiretti Valle d'Aosta. «Dal punto di vista climatico è stata un'annata abbastanza buona - spiega - e, per quanto riguarda le malattie, non ci sono stati particolari problemi».

Anche secondo il presidente di Vival, Stefano Celi, «il calo produttivo non ha inciso sulla qualità delle uve raccolte. Ciò consentirà di avere una produzione di vini Doc Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste con caratteristiche organolettiche di assoluto pregio».

C.R.