Riconoscimento per 30 nuovi Ambasciatori della Fontina Pubblicato: Mercoledì, 11 Dicembre 2019 12:22

AOSTA. Trenta operatori turistici e commerciali diventano Ambasciatori della Fontina, un riconoscimento per coloro che si impegnano a promuovere e presentare ai propri clienti tutto il lavoro che dà vita alle produzioni eno-gastronomiche locali e, in particolare, il lavoro che c'è dietro al formaggio più famoso della Valle d'Aosta.

Il progetto degli Ambasciatori della Fontina prevede la partecipazione ad un corso di formazione realizzato dall'Adava e dall'Onaf - Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi con il supporto tecnico dell'Institut Agricole Régional.

In vista della cerimonia di consegna degli attestati di Ambasciatore, prevista oggi pomeriggio nella sede dell'assessorato regionale dell'agricoltura, il presidente dell'Adava Filippo Gérard spiega: il progetto «da una parte è stato un importante momento di crescita e di confronto degli albergatori con i produttori, i ricercatori e gli esperti del settore lattiero caseario valdostano, dall'altra ha rappresentato un'occasione significativa di fare sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere ulteriormente uno dei prodotti di eccellenza per cui la nostra Regione è riconosciuta, ovvero la Fontina».

Il progetto inoltre è sostenuto dalla Regione. L'assessore all'agricoltura Laurent Viérin conferma l'attenzione dell'Amministrazione regionale nei confronti dell'iniziativa. «La formazione degli operatori - sottolinea - è fondamentale per veicolare l’immagine della Valle dAosta nelle sue diverse componenti al fine di ottenere sempre maggiori riscontri positivi nei settori sia agricolo, sia turistico. L’approfondimento della conoscenza delle nostre eccellenze contribuisce sicuramente a far apprezzare il nostro territorio e le sue peculiarità in questo caso legate soprattutto alla storia e alla produzione del prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta, la Fontina DOP; sicuramente gli Ambasciatori della Fontina sapranno trasmettere ai loro clienti anche le emozioni e la forza del lavoro dei nostri produttori impegnati nel raggiungimento di sempre maggiori traguardi di qualità, riconosciuta e valorizzata anche attraverso iniziative come il Concorso del Modon d’Or che nello scorso fine settimana ha visto la premiazione delle 10 migliori Fontine prodotte in alpeggio».

Ecco chi sono i nuovi Ambasciatori della Fontina: Elisabetta Allera, Mirella Barmaz, Elena Becquet, Herman Buchan, Maurizio Carrus, Alessandro Casale Brunet, Maria Lorena Cella, Andrea Farcoz, Luisa Ferrando, Maurizio Gemoli, Katia Gorret, Nadia Gorret, Laura Leveque, Federico Lucato, Margherita Lucato, Fabio Novallet, Franco Obert, Daniele Provezza, Emanuela Righetti, Marcella Rota, Massimo Rota, Giovanni Scolozite, Christel Tillier, Daniela Vastarini, Elena Martina Vesan, Giorgia Vigna Lasina, Stefano Viola, Vanessa Visicale, Paola Voulaz e Francesca Zanivan.







Clara Rossi