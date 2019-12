Partecipazioni pubbliche, approvato il piano di razionalizzazione della Regione Valle d'Aosta Pubblicato: Sabato, 21 Dicembre 2019 09:21

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato con 19 voti a favore e 16 astensioni il piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione, un documento che periodicamente la pubblica amministrazione è tenuta ad approvare per definire quali partecipazioni intende mantenere e quali no.

Con l'atto approvato la Regione ha deciso di dismettere le partecipazioni (alcune dirette e altre indirette tramite per esempio Finaosta) in Air Vallée, Regional Airport Srl, Banca di Credito Cooperativo Valdostana, nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta (limitato allo 0,006% di Pila Spa.), nel Golf club della Cervino Spa e nella Maison Cly Srl.

Ad eccezione poi delle razionalizzazioni nella Servizi Previdenziali Spa, che entro la fine del 2020 si unirà ad INVA, e nelle società di scopo Coup Srl e Nuv Srl, destinate alla fusione tra loro, la Regione ha deciso di mantenere le altre partecipazioni dirette e indirette.

Ecco l'elenco: Finaosta Spa (partecipata direttamente al 100%); Società di Servizi Spa (direttamente al 100%); Casinò de la Vallée Spa (direttamente al 99,96%); INVA Spa (direttamente al 75%); SITRASB Spa -Società italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (direttamente al 63,50%); AVDA Spa (direttamente al 49%); RAV Spa - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (direttamente al 42%); SAV Spa-Società Autostrade Valdostane (direttamente al 28,72%); VALECO Spa (direttamente al 20%); SITMB Spa -Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco (direttamente al 10,63%); Consorzio Topix-Torino e Piemonte Exchange Point (direttamente al 0,31%); Aosta Factor Spa (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta Spa); Autoporto Valle d'Aosta Spa (indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta Spa); Cervino Spa (indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta Spa); Compagnia Valdostana delle Acque - CVA Spa (indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa); Courmayeur Mont Blanc Funivie - CMBF Spa (indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta Spa); Funivie Monte Bianco Spa (indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta Spa); Funivie Piccolo San Bernardo Spa (indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta Spa); ISECO Spa (indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta Spa); Monterosa Spa (indirettamente al 91,70% per il tramite di Finaosta Spa, al 0.0327% dalla Cervino Spa, al 0,0256% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa); PILA Spa (indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta Spa, al 1,7305% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa, al 2,98% dalla Monterosa Spa, al 4.0438% dalla Cervino Spa, al 2,0733% da Funivie Piccolo San Bernardo Spa, al 0,17% dalle Funivie Monte Bianco Spa); Progetto Formazione Scrl (indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta Spa); SIMA Spa (indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta Spa); VALFIDI Sc (indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta Spa e al 0,0183% dalla Cervino Spa); SISEX Sa (indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB Spa); Reveal La Thuile Scrl (indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo Spa); Cooperativa Forza e Luce di Aosta Sc (indiretta di 3° livello al 0,014% da CVA Trading Srl); Air Zermatt Ag (indiretta di 3° livello al 0,434% da Cervino Spa); CVA Trading Srl (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); CVA Vento Srl (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); DEVAL Spa (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); Le Brasier Srl (indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA Spa); TELCHA Srl (indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA Spa); Valdigne Srl (indirettamente al 75% per il tramite di CVA Spa); CVA Smart Energy Srl (indiretta al 100% per tramite CVA); Wind Farm Monteverde Srl (indiretta al 100% per tramite CVA); Società Cooperativa Elettrica Gignod Sc (indiretta di 3° livello al 0,0089% da CVA Trading).

