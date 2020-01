Valle d'Aosta, iniziano i saldi invernali Pubblicato: Giovedì, 02 Gennaio 2020 09:54

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con l'inizio del nuovo anno tornano anche i saldi invernali. In molte città italiane le vendite a prezzi ridotti inizieranno il 4 gennaio, mentre in Valle d'Aosta già da oggi, 2 gennaio, e per i prossimi due mesi gli amanti dello shopping possono approfittare degli sconti per fare nuovi acquisti.

Secondo i dati dell'osservatorio nazionale Federconsumatori 9 milioni di famiglie effettueranno acquisti nei giorni delle promozioni. La spesa media subirà tuttavia una contrazione dell'1,3 per cento, con una media di 179,20 euro a famiglia. Questo calo secondo l'associazione è strettamente legata agli acquisti effettuati in occasione del Black Friday, visto che quest’anno sono stati in molti ad approfittare degli sconti applicati nell'ultimo venerdì di novembre".

Clara Rossi