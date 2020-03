Funivie Monte Bianco, nel bilancio 2019 record di ricavi



Alla Regione 4,5 milioni per oneri di concessione COURMAYEUR. L'assemblea dei soci di Funivie Monte Bianco Spa ha approvato nei giorni scorsi il bilancio annuale chiuso al 31 ottobre 2019. L'esercizio termina con quasi 11,5 milioni di euro di ricavi, un "record assoluto dei ricevi nella storia della funivia Monte Bianco", evidenzia la società. Nel bilancio è inclusa la concessione annuale introdotta dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta lo scorso anno pari a poco più di 1 milione di euro. "Sul bilancio complessivo 2019 grava, inoltre, come previsto dalla stessa Legge Regionale un ulteriore importo una tantum relativo all'onere di concessione degli esercizi precedenti (periodo 2015-2018) di 3.444.952 euro", evidenzia la Funivie Monte Bianco Spa. "E' importante sottolineare come senza il pagamento del pregresso la società sia in grado di assorbire l’onere annuo senza impatti nella gestione corrente ed allo stesso tempo assicurare alla Regione Valle d’Aosta, attraverso l’onere di concessione, un entrata annua". La società definisce come "più che soddisfacente" l'andamento dell'esercizio. "Il trend positivo sembra confermato nei primi mesi del nuovo esercizio", aggiunge. redazione