Cogne Acciai Speciali torna alla piena operatività dal 23 marzo



Conclusa la sanificazione, l'acciaieria di Aosta ha iniziato il riavvio progressivo delle attività AOSTA. Da lunedì 23 marzo la Cogne Acciai Speciali tornerà alla piena operatività industriale: l'annuncio è contenuto in una nota congiunta firmata dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali. Lo stabilimento aostano ha terminato le attività di pulizia e di sanificazione legate all'emergenza Coronavirus e ha iniziato il progressivo riavvio dell'attività produttive. "Pertanto, al termine delle verifiche che verranno svolte all’interno dello stabilimento da un’apposita commissione, a partire dalla prossima settimana, sulla base di un calendario e di modalità definite con le Oo.Ss., ripartirà la produzione con un nuovo modello organizzativo che recepisce le disposizioni del Protocollo siglato da Ministero e Organizzazioni e di categoria al fine di garantire standard più elevati di salute e sicurezza per i lavoratori". In questo periodo l'acciaieria ha comunque garantito spedizioni e mantenuto l'abituale livello di servizio al mercato e le relazioni con i clienti. "In particolare - conclude la nota - la supply chain dei settori strategici è stata assicurata e continuerà ad esserlo grazie alla presenza di magazzini appositamente dedicati". E.G.