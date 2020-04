Parziale riapertura della Cogne Acciai Speciali dal 6 aprile



Dal 6 aprile lo stabilimento di Aosta riattiverà alcuni reparti AOSTA. Da lunedì 6 aprile lo stabilimento Cogne Acciai Speciali di Aosta riattiverà alcuni suoi reparti. Sarà una riapertura quindi parziale che interesserà solo le produzioni ammesse dai decreti del presidente del Consiglio sull'emergenza Covid-19. Poco meno di un quarto dei dipendenti riprenderanno a lavorare. Fabrizio Graziola, della Fiom Cgil Valle d'Aosta, spiega: «Vengono assicurati i dpi personali e sono previsti turni sfalsati e con orari ridotti a 7 ore. A partire dalla sanificazione, tutto quello che poteva essere fatto per la sicurezza è stato fatto. E' chiaro che bisognerà vigilare, però le premesse per lavorare in sicurezza ci sono». redazione