L'Ente Paritetico Edile VdA anticipa 1 milione di euro ai lavoratori iscritti



L'erogazione riguarda la Gratifica Natalizia e Ferie AOSTA. L'Ente Paritetico Edile valdostano annuncia l'anticipo di 1 milione di euro ai lavoratori del settore iscritti. A seguito dell'accordo del 23 marzo scorso, si legge in una nota, "le parti sociali territoriali della Valle d'Aosta in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali (Confindustria VdA Sezione Edile, Cna, Confartigianato) e sindacali dei lavoratori (Feneal - Uil, Filca-Cisl, FilleaCGil, Savt Edili) hanno deliberato, per dare un concreto sostegno a chi lavora in edilizia, di mettere a disposizione e anticipare a favore dei lavoratori iscritti la GNF - Gratifica Natalizia e Ferie relativa al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2019 da erogarsi nel mese di luglio". "L'erogazione anticipata verrà effettuata in data 28 aprile" per una "totale emissione, ad oggi" di poco più di 1 milione di euro "per competenza pro quota a 1.886 lavoratori". redazione