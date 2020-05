Sospensione mutui, domanda a Finaosta entro il 15 maggio



La misura di sospensione delle rate è prevista dalla legge regionale sulle prime misure anticrisi per l'emergenza Covid-19

AOSTA. Ultimi giorni di tempo per richiedere a Finaosta la sospensione dei mutui in base alla legge regionale 4/2020 sulle prima misure anticrisi per l'emergenza Covid-19. Possono fare richiesta di fermare per un anno il pagamanento delle rate i beneficiari di mutui erogati a imprese e privati anche se inadempienti, ma a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. La richiesta deve essere presentata tassativamente entro il 15 maggio. Sul sito di Finaosta (link) è possibile reperire tutte le informazioni riferite alla procedura. redazione