La Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta premia anche i migliori progetti in tema Covid-19



La competizione premia i progetti innovativi delle startup di Piemonte e Valle d'Aosta AOSTA. Le menzioni speciali per il miglior progetto in tema Covid-19 rappresentano una delle novità della XVI edizione della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, competizione che premia i progetti innovativi e più promettenti delle startup nelle categorie Life Science, ICT, Cleantech & Energy, Turismo e Industria Culturale e Creativa e Industrial. La Start Cup intende favorire la promozione e lo sviluppo economico del territorio valdostano e piemontese mettendo a disposizione un montepremi di 40.000 euro. Per il primo classificato è previsto un premio di 7.500 euro, di 5.000 euro per il secondo e di 2.500 euro per il terzo. A questi, si aggiunge il premio speciale Valle d'Aosta di 7.500 euro, offerto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e destinato al miglior Business Plan che insedi l'impresa nella Pèpiniéres d'Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin. Il concorso si articola in due fasi. La prima è il Concorso delle Idee che premia le migliori idee imprenditoriali (le domande vanno presentate entro le ore 18 del 22 giugno prossimo) e la Business Plan Competition che consiste nella selezione finale e nella premiazione (il business plan va presentato entro le ore 18 del 23 luglio prossimo). C.R.