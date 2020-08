Oggi in Valle d'Aosta iniziano i saldi

I commercianti puntano a recuperare le mancate vendite del lockdown

AOSTA. Oggi, 1° agosto, in Valle d'Aosta iniziano ufficialmente i saldi estivi. Nell'ultimo periodo i negozi hanno potuto organizzare comunque sconti e promozioni nel tentativo di recuperare le vendite perse nel lungo periodo di confinamento a casa e anche dopo, con il crescere degli acquisti on line.

"I tre mesi di lockdown, con la chiusura forzata dei negozi, ha riversato gran parte degli acquisti online, aumentando il traffico, da inizio pandemia, dell'80% - evidenzia il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato -; ora con le vendite promozionali dei saldi speriamo di poter recuperare quella liquidità necessaria alla aziende per far fronte alle scadenze che sono state rinviate e quindi il problema è stato solo posticipato; per risolvere il Governo doveva avere il coraggio, come avevamo chiesto, di annullarle o posticiparle al 2021 con possibilità di rateizzazione".

C.R.