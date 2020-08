Rifinanziati con 2 milioni di euro gli incentivi regionali per le assunzioni

Domande on line a partire dal 24 agosto

AOSTA. La Giunta regionale ha rifinanziato con 2 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo i contributi a fondo perduto alle PMI valdostane che assumono personale a tempo indeterminato e determinato.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 14 di lunedì 24 agosto tramite il sistema Sispreg2014 reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione autonoma Valle (link), dove è possibile anche scaricare l'avviso pubblico e tutta la documentazione utile.

La misura, attivata per sostenere l'occupazione nel periodo di emergenza Covid-19, riguarda contributi in regime de minimis alle PMI che hanno unità operativa/locale in Valle d'Aosta che assumono a tempo indeterminato o per almeno due mesi soggetti disoccupati o inattivi nel periodo tra il 18 maggio ed il 31 dicembre 2021. L'importo è di 8.000 euro per contratti a tempo pieno della durata di 12 mesi e verrà riproporzionato per periodi inferiori o superiori o in caso di part time (di almeno il 50%). In caso di contratti a tempo indeterminato, l'importo annuo di euro 8.000 verrà concesso per due annualità.

Le imprese posso richiedere l'erogazione del contributo in anticipo, previa stipula di polizza fideiussoria, o a rendiconto.

Il bando avviato a luglio ha visto la presentazione di 587 progetti, spiegano gli uffici regionali.

redazione