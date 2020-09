Sul sito web della Regione una sezione sugli aiuti di Stato per il Covid-19

Imprese e cittadini possono trovare informazioni sulle misure di sostegno per l'emergenza epidemiologica

AOSTA. La Regione Valle d'Aosta ha attivato sul proprio sito web una sezione dedicata alla documentazione degli aiuti di Stato connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il nuovo strumento di consultazione - si legge in una nota - predisposto a cura degli uffici del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato e della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, è finalizzato a facilitare l’accesso, da parte di cittadini e imprese, alla raccolta sistematica, aggiornata in tempo reale a cura dei competenti uffici, delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato prodotte in dipendenza dell’attuale emergenza sanitaria ed economica.

La sezione è inserita all'interno del canale telematico Affari legislativi e aiuti di Stato (link diretto).

Le informazioni saranno anche reperibili dal portale Ohmyjob.

redazione