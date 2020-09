Mutui regionali, da Finaosta 20 milioni per le domande giacenti

Convenzione tra Regione e finanziaria per mutui su interventi di recupero edilizio

AOSTA. Sarà la società Finaosta a finanziare con fondi propri le domande di mutuo presentate dai valdostani per interventi di recupero edilizio e per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione non principale.

Il governo regionale ha approvato una convenzione con la sua finanziaria per erogare 20 milioni di Euro in risposta alle domande di mutuo giacenti presentate fino al 31 dicembre 2019

In base alla convenzione Finaosta concederà nel triennio 2020/2022 i mutui relativi alle domande già presentate in Regione con un tasso di interesse dell'1%.

C.R.