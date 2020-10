Fondi Ue, target di spesa vicini nonostante le difficoltà della pandemia

Berschy: 'la Struttura del Fse si è adoperata per recuperare la classificazione non troppo performante'

AOSTA. Dal programma del Fondo Sociale Europeo circa 3,8 milioni di Euro sono stati stanziati ad oggi a favore delle Pmi della Valle d'Aosta per interventi legati all'emergenza Coronavirus. Le risorse sono state utilizzate soprattutto per incentivi a fondo perduto per sostenere l'occupazione e permettere l'assunzione di personale per controbilanciare la perdita di posti di lavoro causata dal lockdown. I fondi europei hanno inoltre sostenuto un avviso pubblico per corsi di formazione rivolto agli operatori socio-sanitari da inserire nel sistema sanitario regionale.

È quanto è emerso nel corso della riunione a distanza del Comitato di sorveglianza del Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

Difficoltà legate al Coronavirus

Periodicamente il Comitato valuta lo stato di attuazione del programma che nel complesso vale 52,6 milioni. Malgrado l'emergenza sanitaria, ci sono "ottime prospettive" di raggiungere il target di spesa dell'anno 2020 di 17,2 milioni di Euro, un obiettivo imprescindibile se non si vogliono perdere tutti i finanziamenti assegnati.

Il Covid ha dato origine a diverse difficoltà nella gestione delle attività del Programma. I fondi erogati devono essere impiegati rispettando obiettivi ben precisi che il lungo periodo di confinamento e tutte le norme e restrizioni ancora oggi in vigore hanno reso difficile rispettare. Molti beneficiari hanno riscontrato problemi a seguire i termini dei finanziamenti a causa della quarantena e delle tante limitazioni dovute alla situazione sanitaria.

In generale, spiega il Comitato di sorveglianza, "con 548 progetti selezionati a valere sui 5 assi prioritari del Programma, al 30 agosto 2020 le risorse cofinanziate impegnate risultano essere il 76,34% della dotazione finanziaria complessiva, pari a 52,6 milioni di euro. Dallo stato di avanzamento del Programma si desume un buon progresso del costo ammesso, con ottime prospettive per il raggiungimento del target di spesa previsto per l'anno 2020, ammontante a 17,2 milioni di euro".

Recuperata la classificazione negativa 2018

Soddisfatto l'assessore agli Affari europei e Politiche del lavoro Luigi Bertschy che ha presieduto la riunione telematica del Comitato. "In quest'ultimo anno - dice - la Struttura del Fse si è adoperata per riuscire a raggiungere gli obiettivi di spesa e recuperare la classificazione non troppo performante attribuita al nostro Po (programma operativo, ndr) a seguito del mancato raggiungimento del target di spesa nel 2018".

"I fondi europei, a seguito della pandemia, sono entrati ancor più pervasivamente nella nostra quotidianità - continua l'assessore -. Tali risorse hanno dato e continueranno a dare un importante contributo per il supporto di imprese e cittadini per il superamento delle criticità economico-sociali dovute all'emergenza sanitaria".

Elena Giovinazzo