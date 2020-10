Lavoro, al via due misure di sostegno all'occupazione

Contributi per stage curricolari e per il mantenimento dei posti di lavoro nelle imprese che operano in Valle d'Aosta

AOSTA. Da oggi e da giovedì 22 ottobre le aziende valdostane potranno presentare domanda per due misure di sostegno all'occupazione legate all'emergenza Covid-19.

Dalle ore 14 di oggi aprono i termini per la misura prevista dalla legge regionale 8/2020 rivolta alla formazione professionale che stanzia contributi per le aziende che ospitano stage curricolari. Le domande possono essere inoltrate sulla piattaforma regionale delle Misure Covid-19; l'avviso e la documentazione sono reperibili sul sito della Regione nella sezione "Lavoro".

Alle ore 8 del 22 ottobre inoltre aprirà l'avviso Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali durante la pandemia, inserito nel programma Fesr "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020". L'avviso pubblico è rivolto alle Pmi con unità locali sul territorio valdostano e con più di tre dipendenti assunti a tempo indeterminato. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sistema SISPREG2014.

redazione