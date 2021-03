Problemi con fatturazione bollette, Enerbaltea: addebiti saranno rimborsati

A causa di un problema informatico i pagamenti automatici di febbraio sono stati addebitati due volte

AOSTA. Fattura dell'energia elettrica addebitate due volte a febbraio: è accaduto ai clienti di EnerBaltea che si sono visti registrare per due volte l'importo delle bollette. Per coloro che hanno attivato il pagamento automatico su conto corrente è scattato quindi il doppio adddebito dell'importo per i consumi elettrici.

In una nota l'azienda assicura che le somme saranno prontamente rimborsate. Per coloro che non sono riusciti a bloccare il pagamento automatico "Enerbaltea provvederà con la massima sollecitudine al rimborso dell’importo complessivamente addebitato, comprensivo di entrambi i flussi di pagamento, lanciando in un secondo momento l’addebito unitario corretto".

La doppia fatturazione è stata originata da "un problema informatico", spiega l'azienda, che ha generato per due volte i flussi di addebito automatico del pagamento delle bollette di febbraio. Enerbaltea "si rende fin d’ora disponibile a rifondere eventuali spese amministrative sostenute dai propri clienti a causa di questo disservizio".

redazione