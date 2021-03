Casinò di Saint-Vincent, sì dei creditori al secondo concordato

Ha aderito alla proposta 'poco meno del 55%' dei creditori

SAINT-VINCENT. I creditori della Casinò de la Vallée hanno dato il via libera all'adesione alla nuova procedura di concordato. Oggi nel tribunale di Aosta l'assemblea si è riunita per valutare la proposta e ha dato il via libera a maggioranza.

"L’assemblea dei creditori della Casinò de la Vallée, svoltasi nel pomeriggio presso il Tribunale di Aosta, ha confermato con poco meno del 55% degli aventi diritto l'adesione alla procedura di concordato", conferma in una breve nota Palazzo regionale.

La proposta prevede il pagamento entro il 2024 integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati e il pagamento "in misura, almeno, pari all'80%, per i creditori chirografari". In totale si tratta di debiti per circa 21,3 milioni di Euro.

L'Amministratore unico della società, Filippo Rolando, sottolinea: "Abbiamo lavorato per questo e siamo soddisfatti di esserci riusciti. Ci sono ancora venti giorni per salire ancora di quota".

La nuova procedura si è resa necessaria dopo che, la scorsa estate, la Corte di Appello di Torino revocò il precedente concordato ritenendono non valido.

Marco Camilli