Dl Sostegni, dal 30 marzo le domande di contributo a fondo perduto

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente, ma è anche possibile scegliere di trasformarlo in credito d'imposta in compensazione

AOSTA. Dal 30 marzo sarà possibile presentare on line la domanda di contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni per aziende e partite Iva con perdita di fatturato o di compensi nell'anno di inizio dell'emergenza nuovo coronavirus.

La procedura prevede di inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell'Agenzia stessa o utilizzando la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei.

Possono presentare richiesta direttamente o tramite intermediari i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro e che hanno registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto all'anno precedente. L'ammontare esatto del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato del 2020 e il fatturato del 2019. La percentuale va da un mimimo del 20% per ricavi e compensi oltre i 5 milioni di euro nel 2019 fino a un massimo del 60% per ricavi non superiore ai 100mila euro nel 2019. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta. In alternativa è possibile scegliere in modo irrevocabile di utilizzare la somma come credito d'imposta in compensazione. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo le Entrate comunicheranno l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento del credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale telematico.

La finestra per presentare domanda si chiuderà il 28 maggio 2021.

Clara Rossi