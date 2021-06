Aiuti regionali Covid, dal 5 luglio le domande per le indennità ai lavoratori

Approvate dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta le prime due misure di sostegno per disoccupati e dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi le prime due misure di sostegno previste dal pacchetto di ristori legati all'emergenza Covid-19. Si tratta delle indennità a favore dei disoccupati e dei lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali.

La prima misura è rivolta ai lavoratori residenti in Valle d'Aosta che non beneficiano più della Naspi. L'indennità di 1.000 Euro può essere richiesta da coloro che, dalla cessazione della Naspi al 31 marzo scorso, non risultino titolari di contratti di lavoro subordinato (salvo contratto a tempo determinato non superiore a 45 giorni o di lavoro intermittente) né di pensione diretta.

L'altro sostegno è destinato ai lavoratori dipendenti residenti in Valle d'Aosta che beneficiano degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 per almeno 20 giornate. L'importo dell'indennità varia da 400 a 1.000 Euro a seconda della durata del periodo di integrazione.

Le domande potranno essere presentate on line a partire dalle ore 14 di lunedì 5 luglio fino al 30 settembre tramite la piattaforma regionale dedicata. Gli utenti devono essere in possesso di Spid che in caso di necessità può essere attivato rivolgendosi anche ai patronati o recandosi allo sportelli digitale Spid aperto nella sede dell'assessorato regionale allo Sviluppo economico, in piazza della Repubblica ad Aosta.

«A breve - fa sapere l'assessorato regionale dello Sviluppo economico - verrà anche attivato un contact center per la prima accoglienza dei beneficiari del quale verrà data specifica comunicazione nel corso della settimana». Intanto è già attivo un contatto e-mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) al quale rivolgersi per informazioni.







C.R.