Morti sul lavoro, Ugl Valle d'Aosta chiede un incontro al presidente della Regione

Il segretario regionale Murella chiede l'attivazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Igiene e Sicurezza sul lavoro

Per evitare le morti sul lavoro «occorre gettare le basi per divulgare una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, fatta di prevenzione, igiene e salute». Lo afferma Armando Murella, segretario regionale di Ugl Valle d'Aosta, commentando le 306 vittime del lavoro avvenute in Italia nei soli primi quattro mesi dell'anno.

L'Ugl ha chiesto un incontro con il presidente della Regione per discutere delle soluzioni utili ad arginare il fenomeno.

«È opportuno - dice Murella - attivare la costituzione di una Agenzia Regionale per la Prevenzione Igiene e Sicurezza che garantisca un'azione efficiente ed efficace. È altresì necessario realizzare con la collaborazione del Sistema Nazionale per la Prevenzione (SINP), il Coordinamento Regionale delle Banche Dati (Inps; Inail; Istat; Ministero del Lavoro; Ministero della Salute), l'accesso unificato delle banche dati, quale strumento indispensabile su cui basare i processi di valutazione, volto alla pianificazione degli interventi che rispondano ai criteri di efficacia, efficienza, pertinenza e sostenibilità».

Il segretario regionale suggerisce anche di «attivare i Comitati regionali di coordinamento, promuovere corsi di formazione e addestramento sulla Prevenzione, Igiene, Salute e Sicurezza, anche nelle scuole. Infine - onclude Murella -, incentivare la messa a punto di un Progetto Nazionale sul monitoraggio, controllo e valutazione dell’applicazione del D. Lgs.81/08».

redazione