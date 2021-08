Contributi straordinari per le scuole di sci, domande dal 13 settembre

La misura è prevista dalla legge regionale 15/2021 sugli aiuti anticrisi Covid

Dal 13 settembre, ore 14, le scuole di sci della Valle d'Aosta potranno presentare domanda per i contributi straordinari previsti dalla legge regionale 15/2021 sulle misure di sostegno all'economia e alle famiglie per l'emergenza Covid-19.

La misura è rivolta alle scuole di sci in regola per l’apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021. A disposizione in totale c'è un milione di euro. I contributi sono concessi in proporzione alla media dei ricavi dichiarati dalle scuole di sci nei periodi di imposta 2017- 2018 - 2019, escludendo l'anno d'imposta con compenso o ricavo più basso.

Le domande devono essere inoltrate tramite il portale regionale #VdARiparte entro il 30 settembre prossimo. Per accedere al portale è necessaria un'identità digitale Spid, Cns e Cie. La domanda può anche essere presentata da un soggetto delegato.

redazione